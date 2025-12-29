В Воронеже двоих новых граждан России доставили в военкомат прямо из гаражей

В Советском районе Воронежа прошел рейд по выявлению лиц, уклоняющихся от воинского учета. Внимание проверяющих в этот раз привлекли гаражные кооперативы. Там из 13 человек, которые недавно получили паспорт граждан РФ, двое не поспешили встать на учет в военкомат. Об этом сообщили в военном следственном отделе по Воронежскому гарнизону 29 декабря.