В Воронеже двоих новых граждан России доставили в военкомат прямо из гаражей

Рейд по гаражным кооперативам выявил уклонистов среди новых россиян.

Источник: Комсомольская правда

В Советском районе Воронежа прошел рейд по выявлению лиц, уклоняющихся от воинского учета. Внимание проверяющих в этот раз привлекли гаражные кооперативы. Там из 13 человек, которые недавно получили паспорт граждан РФ, двое не поспешили встать на учет в военкомат. Об этом сообщили в военном следственном отделе по Воронежскому гарнизону 29 декабря.

По данным ведомства, прямо с места проверки нарушителей доставили в военный комиссариат для оформления всех необходимых документов. Следователи также предупредили, что такие внезапные проверки в гаражах, на рынках и стройках продолжатся по всей области.

По их словам, всего за последние две недели декабря текущего года в Воронежской области на учет поставили 33 новых гражданина. Кроме того, один иностранный гражданин заключил контракт на прохождение службы.