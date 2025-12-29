Омич до смерти забил приятеля за сломанный стул и отправился в колонию

Полтавский районный суд вынес приговор по делу 32-летнего местного жителя. Мужчина до смерти забил приятеля из-за сломанного стула. О приговоре сообщили в прокуратуре Омской области.
В июне нынешнего года 32-летний обвиняемый и его 50-летний знакомый вместе дружно выпивали. Пока приятель не сломал хозяйскую мебель — попойка происходила на съемной квартире.
Из-за этого ответственный квартиросъемщик впал в ярость и так сильно побил гостя, что тот от полученных травм умер.
Вину подсудимый признал частично, пояснив, что наступления смерти знакомого не хотел. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, суд приговорил ранее не судимого мужчину к 8 годам колонии строгого режима.
Кроме того, он обязан выплатить сестре погибшего компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.