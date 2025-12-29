Суд в Красноярске арестовал экс-министра строительства и ЖКХ края

«Сегодня Железнодорожным судом города Красноярска по ходатайству следствия бывшему министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, подозреваемому в превышении должностных полномочий при строительстве домов для сирот, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении.