В Молдове превышение скорости привело к трагедии: Автомобиль перевернулся — мужчина погиб до приезда скорой

Смертельное ДТП на юге: превышение скорости привело к трагедии.
Сегодня утром, около 09:00, недалеко от села Копчак в Чадыр-Лунгском районе произошла авария со смертельным исходом.
37-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки Opel, не адаптировал скорость движения к сложным погодным условиям, в результате чего полностью потерял контроль над управлением. Машина на высокой скорости вылетела с проезжей части и перевернулась. Травмы водителя оказались слишком тяжелыми, он скончался на месте происшествия еще до прибытия экстренных служб.
В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование для установления всех точных обстоятельств случившегося.
