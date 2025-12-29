Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове превышение скорости привело к трагедии: Автомобиль перевернулся — мужчина погиб до приезда скорой

В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование для установления всех точных обстоятельств случившегося.

Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП на юге: превышение скорости привело к трагедии.

Сегодня утром, около 09:00, недалеко от села Копчак в Чадыр-Лунгском районе произошла авария со смертельным исходом.

37-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки Opel, не адаптировал скорость движения к сложным погодным условиям, в результате чего полностью потерял контроль над управлением. Машина на высокой скорости вылетела с проезжей части и перевернулась. Травмы водителя оказались слишком тяжелыми, он скончался на месте происшествия еще до прибытия экстренных служб.

В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование для установления всех точных обстоятельств случившегося.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Чем запомнится уходящий год: ТОП-10 событий, которые потрясли Молдову — от роста тарифов и цен до сомнительных результатов выборов в парламент.

Рост тарифов на коммуналку, подорожание продуктов, выборы в парламент — что повлияло на жизнь республики (далее…).

Молдавские послы переходят на удаленку и будут работать из Кишинева: А у нас все руководство страны так работает — по разбитым дорогам в обезлюдевшие села не ездят, не видят нищету и разруху кругом.

Инициатива главы МИДа Михая Попшоя предполагает, что дипломаты будут работать из Кишинёва и курировать страны, где у Молдовы нет посольств — от Африки до Австралии (далее…).

Нам бы побольше праздников, хороших и разных: Сколько дней жители Молдовы будут отдыхать в 2026 году.

Учитывая, что некоторые праздники выпадают на четверг, правительство может принять решение о переносе рабочих дней, чтобы создать «мини-каникулы» (далее…).