ФСБ показала кадры задержания экс-главы Тамбовской области Егорова

Представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко 29 декабря сообщила, что Егоров подозревается в получении взяток на сумму более 80 млн рублей. Уточняется, что взятки ему передавал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тамбов» и ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Роман Стефанов за покровительство деятельности предприятий и способствование продвижению на государственную службу.