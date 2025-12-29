ФСБ показала кадры задержания экс-главы Тамбовской области Егорова

Сотрудники ФСБ зачитали уведомление о подозрении. Также на опубликованных кадрах видно, как работники правоохранительных органов проводят обыск жилья Егорова со служебными собаками.
Кроме того, на видео можно увидеть автопарк Егорова, состоящий из раритетных машин.
Представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко 29 декабря сообщила, что Егоров подозревается в получении взяток на сумму более 80 млн рублей. Уточняется, что взятки ему передавал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тамбов» и ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Роман Стефанов за покровительство деятельности предприятий и способствование продвижению на государственную службу.