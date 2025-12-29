В Нововоронеже 44-летняя женщина зарезала гостью из-за кошелька

В Нововоронеже вынесли приговор 44-летней местной жительнице за то, что она зарезала свою знакомую из-за кошелька. По решению суда, виновная получила 7 лет колонии общего режима. Женщина совершила убийство, когда приятельница была у нее в гостях и рассматривала вещи в доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК 29 декабря.