В Нововоронеже 44-летняя женщина зарезала гостью из-за кошелька

В Нововоронеже вынесли приговор 44-летней местной жительнице за то, что она зарезала свою знакомую из-за кошелька. По решению суда, виновная получила 7 лет колонии общего режима. Женщина совершила убийство, когда приятельница была у нее в гостях и рассматривала вещи в доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК 29 декабря.
Конфликт, переросший в трагедию, завязался между женщинами 30 апреля текущего года. Хозяйка квартиры выпивала вместе со знакомой. В какой-то момент она заметила, что гостья без спроса роется в ее вещах и заглядывает в кошелек с деньгами.
Разгневанная поведением приятельницы, хозяйка схватила нож и ударила ее в живот. Пострадавшая успела выбежать из квартиры и позвать на помощь, но рана оказалась смертельной — несмотря на усилия врачей, женщина скончалась в больнице.
В ведомстве уточнили, что на следствии виновная во всем созналась.