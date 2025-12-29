Бизнесмен украл у партнеров 114 млн рублей и сбежал в Турцию: скоро его ждет суд в Уфе

42-летний житель Уфы предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Согласно версии следствия, в период с мая 2017 по февраль 2021 года мужчина, будучи руководителем одной из организаций в составе группы компаний ЗАО «Финансово-строительная компания Архстройинвестиции», похитил имущество головного предприятия. Обманом и злоупотреблением доверием он оформил право собственности на 72 гаражных бокса в Уфе и долю в 25% в нежилом помещении с земельным участком общей стоимостью почти 85 миллионов рублей. Кроме того, он похитил более 24 миллионов рублей у двух коммерческих фирм, заключив с ними договоры подряда на подготовительные строительные работы, которые не собирался выполнять.
Также обвиняемый, введя в заблуждение знакомого предпринимателя, завладел его катером стоимостью около пяти миллионов рублей.
После того как сумма похищенного превысила 114 миллионов рублей, мужчина скрылся от следствия и был объявлен в федеральный и международный розыск. В минувшем июне его местонахождение выяснили, и по запросу Генпрокуратуры РФ Турция экстрадировала его в Россию, после чего уфимца заключили под стражу.
Для обеспечения возможного возмещения ущерба на имущество обвиняемого стоимостью более 100 миллионов рублей наложили арест. Все материалы уголовного дела направлены в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.