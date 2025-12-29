Жестокое избиение 13-летней девочки в Яловенах — не преступление по версии молдавского МВД: Ребенка искалечили, пытались утопить, но государство всё ещё раздумывает, считать ли это уголовным делом

Девочку избили — дело под вопросом: МВД тянет с уголовным расследованием в Яловенах.
Министр внутренних дел заявил, что до сих пор неизвестно, будет ли возбуждено уголовное дело по факту жестокого избиения девушки в Яловенcком районе.
По её словам, «материал зарегистрирован» и сейчас полиция лишь «собирает информацию», чтобы решить, достойно ли это дело статуса уголовного.
Формулировка выглядит цинично: девочку избили, пытались утопить, но государство всё ещё раздумывает, считать ли это преступлением.
Это уже знакомая схема: громкое заявление, размытые формулировки и отсутствие сроков. В стране, где за заявлениями о «безопасности» всё чаще скрывается бездействие, даже тяжёлое избиение не гарантирует уголовного дела.
Напомним, 13-летняя девочка стала жертвой жестокого нападения со стороны двух подростков, в то время как несколько мальчиков наблюдали за происходящим и снимали всё на видео. В результате избиения она получила тяжёлые травмы: перелом руки, трещину носовой кости и перелом челюсти.
