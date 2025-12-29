Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержание украинца за попытку подрыва чиновника в Мелитополе показали на видео

ТАСС, 29 декабря. УФСБ России по Запорожской области показало видео задержания гражданина Украины Артема Малышева за попытку подрыва начальника управления автомобильными дорогами региона по заданию разведки Украины.

При обыске у обвиняемого нашли части СВУ.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме со штрафом в размере 700 тыс. рублей.