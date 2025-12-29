Экс-главу сельсовета в Башкирии осудили на 3,5 года

Как выяснили следователи, в период с 2022 по 2024 год фигурант умышленно затягивал процедуру присвоения адресов земельным участкам, построенным зданиям и жилым домам, требуя от индивидуального предпринимателя денежные средства за беспрепятственное оформление документов. Незаконное денежное вознаграждение передавалось как наличными, так и путем переводов через третьих лиц. Всего им было получено 80 тыс. рублей.
Кроме того, осужденный присвоил денежные средства в общей сумме более 100 тыс. рублей, полученные за пользование двумя муниципальными нежилыми помещениями, находящимися в аренде у предпринимателей, причинив ущерб сельскому поселению.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в течение 5 лет.
Кроме того, с мужчины взыскано 84 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного преступлением, и конфискована в доход государства сумма взятки в размере 80 тыс. рублей.
Осужденный взят под стражу в зале суда, сообщает пресс-служба ведомства.