Экс-главу сельсовета в Башкирии осудили на 3,5 года

Как выяснили следователи, в период с 2022 по 2024 год фигурант умышленно затягивал процедуру присвоения адресов земельным участкам, построенным зданиям и жилым домам, требуя от индивидуального предпринимателя денежные средства за беспрепятственное оформление документов. Незаконное денежное вознаграждение передавалось как наличными, так и путем переводов через третьих лиц. Всего им было получено 80 тыс. рублей.