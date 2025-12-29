Прокуратура добилась возмещения ущерба с виновных за погибший скот в Могилевском районе

Прокуратура Могилевского района во время надзорных мероприятий выявила, что руководители двух сельскохозяйственных организаций длительное время не принимали мер по взысканию ущерба с работников, допустивших падеж скота из-за бесхозяйственности.
Установлено, что с февраля по август 2025 года в этих хозяйствах погибло 20 голов молодняка. Причинами непроизводительного выбытия животных стали нарушение условий содержания и технологии кормления, а также несвоевременная дезинфекция профилакториев.
Несмотря на очевидную вину отдельных сотрудников, в том числе директоров, заместителей по животноводству, заведующих фермами, ветеринарных врачей и животноводов, руководство организаций не инициировало взыскание ущерба.
Согласно статье 400 Трудового кодекса Республики Беларусь, работник несет материальную ответственность перед нанимателем при наличии ущерба, противоправного поведения, прямой причинной связи между противоправным поведением работника и возникшим у нанимателя ущербом; вины работника в причинении ущерба.
В результате прокурор Могилевского района вынес предписания, обязав руководителей хозяйств взыскать с виновных лиц более Br8 тыс.
Ущерб возмещен в полном объеме.