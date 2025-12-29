В Москве заочно осудили напавшего на секретаря посольства России в Литве

«Московский городской суд вынес заочный приговор в отношении 61-летнего гражданина Литовской Республики Альгиса Баукиса. Он признан виновным по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, в целях осложнения международных отношений)… Суд приговорил Баукиса к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Уточняется, что дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. Баукис заочно арестован.
По данным надзорного органа, 24 февраля 2022 года Баукис около одного из домов на улице Латвю в Вильнюсе в целях осложнения международных отношений между Россией и Литовской Республикой напал на третьего секретаря посольства РФ в Литве и ударил его ногой, а затем рукой в голову.
«Действиями Баукиса, направленными против интересов Российской Федерации, третьему секретарю посольства Российской Федерации в Литовской Республике причинена физическая боль и нравственные страдания, а также нарушен нормальный порядок его дипломатической службы», — отметили в прокуратуре.
Приговор в законную силу не вступил.