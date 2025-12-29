В Москве заочно осудили напавшего на секретаря посольства России в Литве

По данным надзорного органа, 24 февраля 2022 года Баукис около одного из домов на улице Латвю в Вильнюсе в целях осложнения международных отношений между Россией и Литовской Республикой напал на третьего секретаря посольства РФ в Литве и ударил его ногой, а затем рукой в голову.