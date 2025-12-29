Бывшему вице-губернатору Кубани Сергею Власову вынесен суровый приговор

Будучи куратором департамента строительства региона, Власов оказался вовлечён в коррупционную схему. Выяснилось, что руководство строительной фирмы НАО «РСК КК» регулярно получало нелегальные выплаты от подрядчиков. По данным следствия и суда, чиновник потребовал передать ему половину суммы этих вознаграждений. Взамен он обещал закрывать глаза на противозаконные действия гендиректора предприятия и гарантировал стабильное финансирование его проектов.