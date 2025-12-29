Бывшему вице-губернатору Кубани Сергею Власову вынесен суровый приговор

Первомайский райсуд Краснодара вынес обвинительный вердикт Сергею Власову, ранее занимавшему должность заместителя главы администрации Краснодарского края. Его признали виновным в получении крупной взятки.
Будучи куратором департамента строительства региона, Власов оказался вовлечён в коррупционную схему. Выяснилось, что руководство строительной фирмы НАО «РСК КК» регулярно получало нелегальные выплаты от подрядчиков. По данным следствия и суда, чиновник потребовал передать ему половину суммы этих вознаграждений. Взамен он обещал закрывать глаза на противозаконные действия гендиректора предприятия и гарантировал стабильное финансирование его проектов.
Однако руководитель организации поступил иначе: обратился в полицию и рассказал обо всём правоохранителям. Результат не заставил себя ждать: 18 мая 2024 года чиновника задержали прямо на месте передачи трёх миллионов рублей.
Как сообщал «Югополис», ряд допросов подсудимого проходил в закрытом режиме, так как его защита заявила, что показания, которые может дать бывший чиновник, касаются сведений, содержащих гостайну.
Сергей Власов виновным себя не признал. Несмотря на попытки отрицания вины, суд счёл доказательства достаточными. Бывший заместитель губернатора получил серьёзное наказание: 11 лет колонии строгого режима, крупный штраф в размере 90 млн рублей, запрет на занятие государственных должностей сроком на 12 лет.
Решение суда пока не вступило в силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.