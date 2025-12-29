Душили поясом от халата? Раскрыты детали убийства старика, найденного голым

Станица Романовская, административный центр Волгодонского района, всегда считалась местом тихим и благополучным. Живописные берега Дона, ухоженные улицы, размеренная жизнь. Но события конца декабря 2025 года заставили местных жителей забыть о покое. В самом центре населённого пункта, на улице Депутатской — буквально в двух шагах от здания местной администрации — разыгралась трагедия.
До сих пор станичники теряются в догадках: кто и за что мог расправиться с пожилым мужчиной? Почему его тело было без одежды? В ситуации разбирался rostov.aif.ru.
Заботился о жене.
Семья пенсионеров переехала на Дон несколько лет назад. Как и многие, они искали спокойной старости в красивом месте. Выбор пал на Романовскую. Крепкий дом, гараж, близость к реке — казалось, это идеальное место для заслуженного отдыха. Супруги вели замкнутый, но достойный образ жизни. Глава семейства заботился о жене, которая была прикована к постели и полностью зависела от его помощи.
Однако «тихий край» оказался для них роковым. Первым тревогу забил сын пенсионеров. Родители, которые всегда были на связи, перестали отвечать на звонки. Спустя три дня тишины мужчина, предчувствуя неладное, приехал в станицу. То, что он увидел, открыв дверь отчего дома, невозможно забыть. В комнате на кровати лежала мать. Женщина была в ужасающем состоянии: истощенная, практически без сознания. Как выяснится позже, она провела три дня в полной беспомощности, без капли воды и крошки еды, не в силах даже позвать на помощь. Но отца в доме не было.
Поиски привели сына в гараж. Там, на холодном полу, лежало тело главы семейства. Мужчина был полностью обнажен.
Смерть в гараже.
Смерть в гараже сразу породила массу слухов. Основная версия, которую обсуждают в Романовской, строится на трагической случайности, обернувшейся жестоким убийством.
Как местный житель Николай (имя изменено по просьбе героя публикации) рассказал Rostov.aif.ru, что ночью пенсионер мог услышать подозрительный шум в гараже. Машины в помещении на тот момент не было — мужчина недавно продал автомобиль односельчанам. Возможно, злоумышленник (или их было несколько) об этом не знал и шёл на кражу авто, а возможно, надеялся найти в гараже другие ценности.
Предполагается, что пенсионер выскочил проверить помещение, набросив на голое тело лишь банный халат. В гараже он, по всей вероятности, столкнулся с преступником, который не ожидал встретить хозяина. Завязалась схватка.
По словам Николая, пожилого человека задушили поясом от его собственного халата. Это объясняет и отсутствие одежды на теле: душегуб скрылся с места преступления, прихватив «орудие» с собой, чтобы не оставлять улик. Халат, вероятно, был снят с погибшего вместе с поясом.
Не исключено, что этот предмет одежды изуверы использовали, чтобы унести награбленное. Однако так это или нет, установит следствие и суд.
Ад беспомощности.
Когда мужа убили, жена осталась без жизненно необходимого ей ухода. Будучи инвалидом, она не могла самостоятельно передвигаться. Самый страшный вопрос, который мучает следствие и близких: была ли она жива и в сознании, когда над её супругом совершали расправу? Слышала ли она шум борьбы в гараже?
Три дня женщина находилась в запертом доме в состоянии крайнего обезвоживания. Для человека с её диагнозами это стало смертным приговором. Из-за отсутствия воды и лекарств у пенсионерки развилась диабетическая кома.
Сын, обнаружив мать в таком состоянии, успел вызвать медиков, женщину экстренно госпитализировали в Волгодонск, а затем перевезли в реанимацию одной из больниц Ростова-на-Дону. Врачи сделали всё возможное, но организм, измученный трехдневным ожиданием помощи, сдался. Она скончалась, так и не придя в сознание.
Страхи станичников.
В СУ СК России по Ростовской области уточняют: речь не идёт о двойном убийстве. Женщина скончалась от естественных причин. Хотя фактически её смерть стала прямым следствием гибели мужа-опекуна.
Тем не менее в Романовской, где проживает более девяти тысяч человек, воцарилась атмосфера страха. Люди напуганы дерзостью преступления — убийство совершено в самом центре, под боком у администрации.
«Теперь каждый шорох заставляет вздрагивать. Мы стали внимательнее относиться к замкам, проверять, закрыты ли окна. Если среди нас ходят такие люди, которые могут из-за старого халата или случайного испуга лишить человека жизни, то о какой безопасности может идти речь?» — продолжает Николай.
По его словам, сейчас в станице активно работают оперативники. В первую очередь проверяют «подучётный элемент» — тех, кто ранее имел проблемы с законом, и склонных к бродяжничеству. Следователям предстоит выяснить: были ли нападавшие местными жителями, знавшими о недавней продаже машины, или же это были «гастролёры», выбравшие случайный дом.