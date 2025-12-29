Душили поясом от халата? Раскрыты детали убийства старика, найденного голым

Однако «тихий край» оказался для них роковым. Первым тревогу забил сын пенсионеров. Родители, которые всегда были на связи, перестали отвечать на звонки. Спустя три дня тишины мужчина, предчувствуя неладное, приехал в станицу. То, что он увидел, открыв дверь отчего дома, невозможно забыть. В комнате на кровати лежала мать. Женщина была в ужасающем состоянии: истощенная, практически без сознания. Как выяснится позже, она провела три дня в полной беспомощности, без капли воды и крошки еды, не в силах даже позвать на помощь. Но отца в доме не было.