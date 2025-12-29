Жительница Самарской области получила 18 лет колонии за убийство свекрови

44-летняя обвиняемая жила с бывшей свекровью и 30-летним сожителем. Женщины конфликтовали из-за квартиры. В итоге, чтобы завладеть жилплощадью, пара спланировала убийство пенсионерки. В июне 2024 г. пьяный мужчина несколько раз ударил потерпевшую по голове. Затем все трое отправились выпивать на берег реки, где сожители напоили пенсионерку водкой с уксусом и толкнули в воду, чтобы инсценировать несчастный случай. В итоге пострадавшая скончалась.