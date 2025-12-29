Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осужден житель Самары, требовавший со строителя 600 тыс. рублей несуществующего долга

Житель Самары признан виновным в вымогательстве 600 тыс. рублей у знакомого строителя под угрозой насилия. Советский районный суд приговорил фигуранта уголовного дела к трем годам колонии общего режима. Об этом сообщает прокуратура.

Источник: Коммерсантъ

По версии следствия, осенью 2024 года фигурант уголовного дела, зная о строительном бизнесе своего знакомого, потребовал от него деньги. В противном случае он грозил избить потерпевшего. Когда обвиняемый в очередной раз пытался получить деньги с жертвы, полиция задержала его.