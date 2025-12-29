Осужден житель Самары, требовавший со строителя 600 тыс. рублей несуществующего долга

По версии следствия, осенью 2024 года фигурант уголовного дела, зная о строительном бизнесе своего знакомого, потребовал от него деньги. В противном случае он грозил избить потерпевшего. Когда обвиняемый в очередной раз пытался получить деньги с жертвы, полиция задержала его.