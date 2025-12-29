Ричмонд
Пожар на 2-й Жерновской улице уничтожил «трешку»

По предварительным данным, пострадавших нет.

Источник: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

В Красногвардейском районе днем 29 декабря произошел квартирный пожар. Как рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу, сведения о возгорании поступили на пульт спасателей в 15:08. В «трешке» в доме по 2-й Жерновской улице, 2/4, полыхала обстановка на 15 «квадратах».

Ликвидировали огонь в 15:41. По предварительным данным, пострадавших нет. Тушили пожар 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: пожар в производственном знании на Броневой тушили по повышенному рангу. В кабельной шахте полыхало 30 погонных метров кабель-канала.