Пожар на 2-й Жерновской улице уничтожил «трешку»

В Красногвардейском районе днем 29 декабря произошел квартирный пожар. Как рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу, сведения о возгорании поступили на пульт спасателей в 15:08. В «трешке» в доме по 2-й Жерновской улице, 2/4, полыхала обстановка на 15 «квадратах».