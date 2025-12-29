Участников нападения на псковских десантников внесли в список террористов

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Мурзагишиев Рустам Айнодинович*, (Марзагишиев Рустам Айнодинович), 24 июля 1976 года рождения, станица Шелковская Шелковского района Грозненской области… Шукуров Илхом Ибрагимович*, 6 декабря 1976 года рождения, город Карши Кашкадарьинской области Республики Узбекистан… Савченко Чингиз Александрович*, 12 июля 1979 года рождения, город Мариуполь Донецкой области Украины», — говорится в перечне.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
В начале декабря в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что арестованы еще трое участников нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 году, среди них — украинский военнослужащий. Уточнялось, что Савченко был задержан в Смоленской области, остальные двое — в Карачаево-Черкесии и Татарстане. Все трое арестованы, им предъявлены обвинения по статьям 209 УК РФ (бандитизм), 279 УК РФ (вооруженный мятеж), 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего).
Псковские десантники погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999−2000 годов.
Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 десантника.
За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 — посмертно. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них — посмертно.
* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.