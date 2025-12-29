Участников нападения на псковских десантников внесли в список террористов

В начале декабря в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что арестованы еще трое участников нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 году, среди них — украинский военнослужащий. Уточнялось, что Савченко был задержан в Смоленской области, остальные двое — в Карачаево-Черкесии и Татарстане. Все трое арестованы, им предъявлены обвинения по статьям 209 УК РФ (бандитизм), 279 УК РФ (вооруженный мятеж), 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего).