Дело о нападении на водителя «скорой» в Симферополе передано в суд

«В Симферополе в суд направлено уголовное дело о причинении повреждений водителю скорой помощи», — проинформировали в надзорном ведомстве.
Об инциденте стало известно 5 декабря. Машина скорой помощи везла больного в стационар, и водитель посигналил иномарке, которая перегородила ему дорогу. Из внедорожника выбежал мужчина и набросился на водителя медтранспорта. После драки злоумышленник скрылся.
«Уголовное дело направлено в Киевский районный суд города Симферополя», — уточнили в республиканской прокуратуре.
Также сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на работника скорой помощи в Симферополе.