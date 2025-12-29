Дело о нападении на водителя «скорой» в Симферополе передано в суд

Об инциденте стало известно 5 декабря. Машина скорой помощи везла больного в стационар, и водитель посигналил иномарке, которая перегородила ему дорогу. Из внедорожника выбежал мужчина и набросился на водителя медтранспорта. После драки злоумышленник скрылся.