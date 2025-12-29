Ричмонд
Дело о нападении на водителя «скорой» в Симферополе передано в суд

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости Крым. В Крыму передали в суд уголовное дело об избиении симферопольского водителя скорой помощи. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

Источник: Прокуратура Крыма

«В Симферополе в суд направлено уголовное дело о причинении повреждений водителю скорой помощи», — проинформировали в надзорном ведомстве.

Об инциденте стало известно 5 декабря. Машина скорой помощи везла больного в стационар, и водитель посигналил иномарке, которая перегородила ему дорогу. Из внедорожника выбежал мужчина и набросился на водителя медтранспорта. После драки злоумышленник скрылся.

«Уголовное дело направлено в Киевский районный суд города Симферополя», — уточнили в республиканской прокуратуре.

Также сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на работника скорой помощи в Симферополе.