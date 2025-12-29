В Петербурге девять человек осуждены за создание нелегального банка

По данным следствия, в 2015—2017 годах Ахмедов в составе организованной преступной группы вместе с другими фигурантами незаконно осуществляли, в частности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, банковские операции по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц. Трое из подсудимых также занимались оптовой продажей табачных изделий крупным компаниям за наличный расчет, поэтому аккумулировали в своих руках большое количество наличных денег, которые не сдавали в банк и не отражали в отчетности своих организаций.