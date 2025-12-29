Ричмонд
ХАМАС подтвердил гибель главы и представителя военного крыла

КАИР, 29 дек — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС спустя несколько месяцев подтвердило гибель главы бригад «Аль-Кассам» (военного крыла движения) Мухаммеда Синвара и их представителя Абу Убейды.

Источник: AP 2024

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в конце мая заявила, что Синвар был ликвидирован вместе с рядом высокопоставленных членов движения в результате авиаудара по району Хан-Юниса на юге сектора Газа. Министр обороны Израиля Исраэль Кац в конце августа сообщал, что пресс-секретарь военного крыла ХАМАС Абу Убейда был ликвидирован в Газе.

«Оплакиваем главу бригад “Аль-Кассам” Мухаммеда Синвара… и представителя бригад Абу Убейду», — сказал неназванный представитель бригад «Аль-Кассам» в опубликованном движением обращении.

