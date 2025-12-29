ХАМАС подтвердил гибель главы и представителя военного крыла

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в конце мая заявила, что Синвар был ликвидирован вместе с рядом высокопоставленных членов движения в результате авиаудара по району Хан-Юниса на юге сектора Газа. Министр обороны Израиля Исраэль Кац в конце августа сообщал, что пресс-секретарь военного крыла ХАМАС Абу Убейда был ликвидирован в Газе.
«Оплакиваем главу бригад “Аль-Кассам” Мухаммеда Синвара… и представителя бригад Абу Убейду», — сказал неназванный представитель бригад «Аль-Кассам» в опубликованном движением обращении.
