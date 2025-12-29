Ричмонд
На Урале пенсионер через суд взыскал 100 тысяч с больницы за ошибки в лечении

Уралец выиграл суд у горбольницы из-за неверно выбранной методики лечения.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области 94-летний пенсионер через суд взыскал 100 тысяч рублей с Городской больницы Каменска-Уральского за неверно выбранную методику лечения. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Пациент изначально просил у медучреждения направление на операцию в Екатеринбург, однако врачи убедили его, что могут провести аналогичное хирургическое вмешательство на месте.

После проведения операции пенсионер постоянно испытывал боль. Тогда заведующий травмпунктом направил его в «Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. В. В. Тетюхина» Нижнего Тагила. Там мужчине провели повторную операцию, которая дала положительный результат.

— Но от перенесенных переживаний у пенсионера ухудшилось здоровье, — уточнили в ведомстве.

С помощью специалистов консультационного пункта мужчина подготовил иск к больнице с требованием компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Суд первой инстанции оставил его без удовлетворения. После чего была подана апелляционная жалоба.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда пересмотрела решение. Установлено, что избранная в каменской больнице методика лечения была ошибочной. Ее последствия потребовали длительного стационарного лечения, привели к неустойчивому психоэмоциональному состоянию пациента и вынудили его пройти через дополнительную операцию. Судебной коллегией решение суда первой инстанции было отменено и частично удовлетворен иск пенсионера.