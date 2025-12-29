На Урале пенсионер через суд взыскал 100 тысяч с больницы за ошибки в лечении

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда пересмотрела решение. Установлено, что избранная в каменской больнице методика лечения была ошибочной. Ее последствия потребовали длительного стационарного лечения, привели к неустойчивому психоэмоциональному состоянию пациента и вынудили его пройти через дополнительную операцию. Судебной коллегией решение суда первой инстанции было отменено и частично удовлетворен иск пенсионера.