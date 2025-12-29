Приставы передали 2,1 млрд акций «Облкоммунэнерго» в доход государства

Кроме этого, по делу «Облкоммунэнерго» бизнесмен Алексей Бобров, Татьяна Черных и Олег Чемезов находятся под стражей до 15 февраля по обвинению в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). Согласно данным следствия, они совершали хищения из областного бюджета при реализации концессионных соглашений. Никто из них вину не признает. Экс-генеральный директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов находится в розыске. Он подозревается в хищении 20 млн руб. из бюджета Нижнего Тагила.