В Калужской области обрушилась водонапорная башня, погибли двое рабочих

«В городе Балабаново в ходе выполнения подготовительных работ для демонтажа водонапорной башни произошло обрушение конструкции, в результате чего погибли двое рабочих», — говорится в сообщении.
Следователи проводят проверку по факту случившегося.
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 дек — РИА Новости. Водонапорная башня обрушилась при демонтаже в Калужской области, двое рабочих погибли, сообщает в понедельник СУ СК по региону.
