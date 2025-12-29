Ричмонд
В Калужской области обрушилась водонапорная башня, погибли двое рабочих

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 дек — РИА Новости. Водонапорная башня обрушилась при демонтаже в Калужской области, двое рабочих погибли, сообщает в понедельник СУ СК по региону.

Источник: © РИА Новости

«В городе Балабаново в ходе выполнения подготовительных работ для демонтажа водонапорной башни произошло обрушение конструкции, в результате чего погибли двое рабочих», — говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку по факту случившегося.