53-летнего жителя Батайска будут судить после стрельбы в 11-летнего мальчика

После случившегося подозреваемого задержали и взяли под стражу, было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п.п. «б», «д», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). На допросе мужчина признал свою вину, он рассказал, как все произошло и показал, где спрятал орудие преступления.