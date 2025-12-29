53-летнего жителя Батайска будут судить после стрельбы в 11-летнего мальчика

В Батайске завершили расследование в отношении 53-летнего мужчины, подозреваемого в стрельбе в 11-летнего ребенка. Теперь материалы дела рассмотрит суд, сообщают в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
По данным следствия, 15 сентября 2025 года батайчанин «из хулиганских побуждений выстрелил из пневматической винтовки в сторону мальчика».
После случившегося подозреваемого задержали и взяли под стражу, было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п.п. «б», «д», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). На допросе мужчина признал свою вину, он рассказал, как все произошло и показал, где спрятал орудие преступления.
В сентябре об этом происшествии рассказывали в публикации на сайте «КП — Ростов-на-Дону».
