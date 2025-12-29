Ричмонд
В Москве суд вынес приговор адвокату Дениса Шапиро по делу о мошенничестве

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Никулинский суд Москвы приговорил адвоката адвокатской палаты Чеченской Республики Дениса Шапиро к четырем годам и шести месяцам колонии по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.

Как установило следствие, Шапиро обещал знакомым за 400 миллионов рублей помочь с прекращением уголовного преследования. Он был задержан более года назад во время получения части долга.

«Приговором Никулинского районного суда города Москвы от 29 декабря 2025 года Шапиро назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев в колонии общего режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей», — сказала собеседница агентства.

Как уточнили в суде, он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Помимо тюремного срока, Шапиро также лишен права заниматься адвокатской деятельностью после выхода на свободу на срок два года и шесть месяцев.