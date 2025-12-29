В Москве суд вынес приговор адвокату Дениса Шапиро по делу о мошенничестве

Как уточнили в суде, он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Помимо тюремного срока, Шапиро также лишен права заниматься адвокатской деятельностью после выхода на свободу на срок два года и шесть месяцев.