В Люберцах арестовали женщину, обвиняемую в поджоге квартиры

Ранее в СК сообщили, что женщина 27 декабря, находясь в компании знакомых, после ссоры решила убить всех троих знакомых. Она подожгла постельные принадлежности, вышла из квартиры и заперла ее на ключ, лишив жертв возможности выбраться из помещения. В результате пожара погибли три человека. Также в ведомстве добавили, что 39-летняя женщина задержана. Ей предъявлено обвинение в «убийстве трех человек, совершенном с особой жестокостью общеопасным способом».