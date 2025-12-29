Ричмонд
В Люберцах арестовали женщину, обвиняемую в поджоге квартиры

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Суд арестовал женщину, обвиняемую в поджоге квартиры в Люберцах, в результате которого погибли три человека, сообщили в ГСУ СК по Московской области.

Источник: Аргументы и факты

Ранее в СК сообщили, что женщина 27 декабря, находясь в компании знакомых, после ссоры решила убить всех троих знакомых. Она подожгла постельные принадлежности, вышла из квартиры и заперла ее на ключ, лишив жертв возможности выбраться из помещения. В результате пожара погибли три человека. Также в ведомстве добавили, что 39-летняя женщина задержана. Ей предъявлено обвинение в «убийстве трех человек, совершенном с особой жестокостью общеопасным способом».

«По ходатайству следователя следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области судом арестована 39-летняя местная жительница», — сообщил областной главк СК.

В подмосковной прокуратуре, в свою очередь, уточнили, что фигурантка пробудет под арестом до 28 февраля 2026 года включительно.