В Люберцах арестовали женщину, обвиняемую в поджоге квартиры

Ранее в СК сообщили, что женщина 27 декабря, находясь в компании знакомых, после ссоры решила убить всех троих знакомых. Она подожгла постельные принадлежности, вышла из квартиры и заперла ее на ключ, лишив жертв возможности выбраться из помещения. В результате пожара погибли три человека. Также в ведомстве добавили, что 39-летняя женщина задержана. Ей предъявлено обвинение в «убийстве трех человек, совершенном с особой жестокостью общеопасным способом».
«По ходатайству следователя следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области судом арестована 39-летняя местная жительница», — сообщил областной главк СК.
В подмосковной прокуратуре, в свою очередь, уточнили, что фигурантка пробудет под арестом до 28 февраля 2026 года включительно.