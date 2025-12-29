Главврача Псковской больницы заподозрили в превышении полномочий

«По версии следствия, в период с начала января 2023 года по конец октября 2024 года подозреваемая… давала подчиненным… незаконные указания о внесении в медицинские документы фиктивных сведений о применении дорогостоящих лекарственных препаратов, после чего выставляла завышенные счета в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Псковской области», — говорится в Telegram-канале СК РФ.