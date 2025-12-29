Главврача Псковской больницы заподозрили в превышении полномочий

«По версии следствия, в период с начала января 2023 года по конец октября 2024 года подозреваемая… давала подчиненным… незаконные указания о внесении в медицинские документы фиктивных сведений о применении дорогостоящих лекарственных препаратов, после чего выставляла завышенные счета в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Псковской области», — говорится в Telegram-канале СК РФ.
В ведомстве уточнили, что в результате Псковской областной инфекционной больницы неправомерно перечислили около 200 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении главврача, которая находится в статусе подозреваемой, возбуждено по пункту «е» части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий). Следователи проводят обыски в клинике и по месту жительства подозреваемой, допрашивают работников больницы, добавили в СК.
Согласно материалам на сайте Псковской областной инфекционной клинической больницы, ее главным врачом с июля 2020 года является Анастасия Повторейко.