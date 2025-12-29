Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку БПЛА на резиденцию Путина

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области, все беспилотники уничтожены. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: РИА "Новости"

«В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного аппарата дальнего действия на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены средствами противовоздушной обороны ВС РФ», — информировал Лавров.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше