Лавров: Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку БПЛА на резиденцию Путина

«В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного аппарата дальнего действия на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены средствами противовоздушной обороны ВС РФ», — информировал Лавров.
