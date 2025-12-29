Житель Москвы получил срок за создание экстремистского сообщества

По данным надзорного органа, 19-летний житель Москвы признан виновным в «организации и участии в экстремистском сообществе» и «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет». Свою вину он признал в полном объеме.