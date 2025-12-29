Ричмонд
Житель Москвы получил срок за создание экстремистского сообщества

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Суд приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима 19-летнего москвича, который, будучи несовершеннолетним, создал экстремистское сообщество, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

«С учетом позиции государственного обвинителя Тушинской межрайонной прокуратуры суд приговорил (Арсения — ред.) Щетинина к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

По данным надзорного органа, 19-летний житель Москвы признан виновным в «организации и участии в экстремистском сообществе» и «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет». Свою вину он признал в полном объеме.

Установлено, что юноша, будучи несовершеннолетним, создал и возглавил экстремистское сообщество для совершения насильственных действий в отношении лиц другой национальности.

Также он публиковал в одном из мессенджеров посты, побуждающие к насильственным действиям, в том числе с применением оружия, по отношению к представителям национальных (этнических) групп.