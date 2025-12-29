Ричмонд
В Ростовской области завершили расследование дела о взятке налоговому инспектору

На Дону бывшего налогового инспектора заподозрили в получении 9 млн рублей взятки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону завершили расследование в отношении бывшего налогового инспектора межрайонной инспекции ФНС России. Подозреваемого обвиняют в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

По данным следствия, сначала двух индивидуальных предпринимателей, торгующих мясом, поймали на использовании схемы дробления бизнеса, с помощью которой можно было уклоняться от налогов.

Предварительно, бывший налоговый инспектор, участвовавший в проверке, вышел на бизнесменов через посредника и предложил им решить проблему за деньги. В частности, пообещал скрыть доказательства и не допустить выездной проверки. В 2023 году предприниматели передали подкуп в 9 млн рублей.

Подозреваемого в коррупции в итоге раскрыли, задержали и отправили под арест. Дело с обвинительным заключением уже готово к передаче в суд. Следствие в отношении предпринимателей еще ведется.

