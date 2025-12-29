В Ростовской области завершили расследование дела о взятке налоговому инспектору

Предварительно, бывший налоговый инспектор, участвовавший в проверке, вышел на бизнесменов через посредника и предложил им решить проблему за деньги. В частности, пообещал скрыть доказательства и не допустить выездной проверки. В 2023 году предприниматели передали подкуп в 9 млн рублей.