Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской области.
«В Харькове прогремели взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.