«Казались нормальной парой»: В ростовской сауне ревнивец убил любовницу

В Ростове-на-Дону женщину лишил жизни человек, которому она доверяла и, возможно, любила. 37-летнюю Наталью, считает следствие, убил ее 48-летний друг. Как рассказывали «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» сотрудники сауны, расположенной на базе отеля в Советском районе города, в тот вечер к ним на ресепшен подошли мужчина и женщина.
— Казались нормальной парой, женаты или нет — без понятия, свидетельство о браке они нам не показывали — сказали работники.
Оплатив пару часов, клиенты уединились. Вначале мужчина и женщина какое-то время безобидно болтали, но в потом оба перешли на повышенные тона.
Не понятно, почему вспыхнула ссора, возможно, из-за ревности. В какой-то момент ростовчанин схватил канцелярский нож. В руках разъяренного кавалера инструмент стал оружием.
— В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась. При осмотре места происшествия следователем изъято орудие убийства, а также иные вещественные доказательства, имеющие значение для установления всех обстоятельств произошедшего, — добавили в ведомстве, — сказали в региональном следкоме.
В отношении ростовчанина завели дело по статье «Убийство». В ближайшее время ему изберут меру пресечения в виде заключения под стражу. Во время допроса мужчина дал признательные показания. Если в суде его вину признают, ростовчанину может грозить до 15 лет лишения свободы.
