В Петрозаводске мужчину осудили за убийство знакомой

Следствием и судом установлено, что 23 ноября 2024 года мужчина на почве личных неприязненных отношений нанес девушке не менее шести ударов ногами и кулаками по голове и туловищу. Затем он душил ее, пока та не перестала подавать признаки жизни. Смерть наступила от асфиксии. Пытаясь скрыть следы преступления, мужчина завернул тело погибшей в полимерную пленку и поместил в свой автомобиль. Он отправился к заранее выбранному безлюдному месту в Пряжинском районе, где переместил тело в вырытую яму, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В дальнейшем мужчина забросал его землей и скрылся.