Молдавские туристы, застрявшие в снежном плену в горах Румынии, уже вне опасности: Они не пострадали и чувствуют себя нормально

Граждан Молдовы, застрявших в горах Румынии, доставили к автомобилю, на котором они передвигались.
Об этом сообщило министерство иностранных дел со ссылкой на посольство Молдовы в Бухаресте.
Сообщается, что они не пострадали, а их состояние оценивается как «хорошее».
Горноспасательная служба Румынии получила 40 экстренных вызовов за последние сутки, 22 из 40 человек доставлены в больницу, один погиб.
Почти половина вызовов пришлась на уезды Горж и Лупень. Помимо экстренных звонков, Национальная диспетчерская служба получила 42 звонка с просьбой дать информацию о туристических маршрутах в горной местности, поскольку видимость была серьезно осложнена сильным ветром и метелью.
Спасатели призывают к осторожности, они проводят кампанию по снижению числа несчастных случаев в горах.
