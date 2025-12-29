Ричмонд
Три человека пострадали при атаке украинского БПЛА по ДНР

ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Три человека пострадали в результате атаки украинского БПЛА по Амвросиевке в ДНР, один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Источник: © РИА Новости

По данным управления, ВСУ атаковали Амвросиевку в понедельник в 13.10 мск при помощи беспилотника-камикадзе.

«По состоянию на 18.30 (мск — ред.) поступили сведения о ранении трех гражданских лиц: мужчина 1972 года рождения — находится в крайне тяжелом состоянии, пострадали женщина 1983 года рождения и мужчина 1991 года рождения», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, при атаке украинского беспилотника повреждения получили здание администрации, муниципальный транспорт и спецтехника, два частных дома.

