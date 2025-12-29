Трамп не передавал Украине «Томагавки»

Трамп возмущен действиями Киева.
Администрация президента США Дональда Трампа не передавала Украине крылатые ракеты «Томагавк». Об этом американский лидер сообщил во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Слава богу, мы не передали Зеленскому “Томагавки”», — сказал Трамп. Его слова журналистам передал помощник президента России Юрий Ушаков, рассказал корреспондент URA.RU.
Кроме того, помощник российского лидера сообщил, что глава Штатов Дональд Трамп был шокирован и возмущен атакой беспилотников на резиденцию Владимира Путина. В разговоре с российским президентом он заявил, что этот инцидент повлияет на дальнейшую работу США с главой Украины Владимиром Зеленским.