Трамп не передавал Украине «Томагавки»

Администрация президента США Дональда Трампа не передавала Украине крылатые ракеты «Томагавк». Об этом американский лидер сообщил во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

Трамп возмущен действиями Киева.

«Слава богу, мы не передали Зеленскому “Томагавки”», — сказал Трамп. Его слова журналистам передал помощник президента России Юрий Ушаков, рассказал корреспондент URA.RU.

Кроме того, помощник российского лидера сообщил, что глава Штатов Дональд Трамп был шокирован и возмущен атакой беспилотников на резиденцию Владимира Путина. В разговоре с российским президентом он заявил, что этот инцидент повлияет на дальнейшую работу США с главой Украины Владимиром Зеленским.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше