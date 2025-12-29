Путин подписал указ о круглогодичном призыве в армию

Согласно документу, призыв на военную службу граждан проводится в течение календарного года. В указанный период будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий. При этом отправка призванных граждан к местам прохождения военной службы, как и прежде будет осуществляться два раза в год (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря).