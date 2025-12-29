Путин подписал указ о круглогодичном призыве в армию

В 2026-м планируют призвать на службу 261 тысячу человек.
Президент России Владимир Путин утвердил годовой план призыва на военную службу в 2026 году численностью 261 тысячу человек. Указ о призыве подписан главой государства и опубликован 29 декабря на официальном интернет-портале правовой информации. Документ впервые устанавливает контрольные цифры набора сразу на весь календарный год, а не отдельно для весенней и осенней кампаний.
«Осуществить с 1 января по 31 декабря 2026 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 261 000 человек», — говорится в документе, размещенном на портале правовой информации.
Согласно документу, призыв на военную службу граждан проводится в течение календарного года. В указанный период будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий. При этом отправка призванных граждан к местам прохождения военной службы, как и прежде будет осуществляться два раза в год (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря).
В ноябре Путин подписал указ, согласно которому военнообязанные призываются на военную службу круглогодично. Новый порядок призыва будет действовать с 1 января 2026 года. Отправка призывников к месту службы останется дважды в год, но для некоторых категорий граждан могут быть установлены другие сроки.