Зеленский сделал заявление после удара ВСУ по резиденции Путина

Зеленский назвал историю с ударами сфабрикованной.
Президент Украины Владимир Зеленский отверг утверждения о попытках военных его армии нанести удар по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области. Ранее сообщалось, что удар был нанесен с использование 91 беспилотника.
«Эта якобы история с ударом по резиденции является сфабрикованной», — написал Зеленский в соцсети X. В ночь на 29 декабря киевские власти предприняли «террористическую атаку» на резиденцию президента России в Новгородской области с использованием 91 беспилотного летательного аппарата.
Как сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, все дроны были уничтожены силами противовоздушной обороны, писала «Национальная служба новостей». Сведений о пострадавших не поступало. Он также заявил, что, несмотря на произошедшее, Россия не собирается выходить из переговорного процесса с США, передает деловое издание «Взгляд». Вместе с тем, по его словам, Москва намерена скорректировать свою переговорную позицию.