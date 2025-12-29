Зеленский сделал заявление после удара ВСУ по резиденции Путина

Как сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, все дроны были уничтожены силами противовоздушной обороны, писала «Национальная служба новостей». Сведений о пострадавших не поступало. Он также заявил, что, несмотря на произошедшее, Россия не собирается выходить из переговорного процесса с США, передает деловое издание «Взгляд». Вместе с тем, по его словам, Москва намерена скорректировать свою переговорную позицию.