Тела трех человек, отравившихся парами газа, обнаружили в квартире в Самаре

В квартире обнаружили тела троих жителей Самары, которые отравились газовыми парами. Погибшими оказались супруги и их 28-летняя дочь. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.
— 29 декабря в квартире жилого дома, расположенного в Железнодорожном районе города Самары, обнаружены тела супругов и их 28-летней дочери, без признаков жизни, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Согласно предварительным данным, причиной смерти стало острое отравление угарным газом из-за неисправности газовой системы в доме.
Возбуждено уголовное дело за предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
В середине месяца более двадцати человек отравились в результате утечки угарного газа в Бабекском районе Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, после чего их выписали.