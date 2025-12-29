Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тела трех человек, отравившихся парами газа, обнаружили в квартире в Самаре

В квартире обнаружили тела троих жителей Самары, которые отравились газовыми парами. Погибшими оказались супруги и их 28-летняя дочь. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

В квартире обнаружили тела троих жителей Самары, которые отравились газовыми парами. Погибшими оказались супруги и их 28-летняя дочь. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

— 29 декабря в квартире жилого дома, расположенного в Железнодорожном районе города Самары, обнаружены тела супругов и их 28-летней дочери, без признаков жизни, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

Согласно предварительным данным, причиной смерти стало острое отравление угарным газом из-за неисправности газовой системы в доме.

Возбуждено уголовное дело за предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

В середине месяца более двадцати человек отравились в результате утечки угарного газа в Бабекском районе Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, после чего их выписали.