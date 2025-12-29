ВС РФ в Сумской области расширили полосу безопасности на 60 километров вдоль линии фронта.
Президент РФ Владимир Путин провел совещание, посвященное ситуации в зоне СВО. В ходе него он указал на перспективы полного освобождения территории Донбасса. В свою очередь, министр обороны РФ Андрей Белоусов на мероприятии заявил, что в декабре российская армия достигла наивысших за текущий год показателей продвижения. Нынешние темпы опережают изначально запланированные.
В заключении лидер России выразил признательность военнослужащим страны за проявленную в ходе службы доблесть и поздравил их в преддверии Нового года. Главное о ходе спецоперации к 29 декабря — в материалe URA.RU.
Совещание с командующими ВС РФ.
Российские вооруженные силы продолжают наступление по всей линии фронта. Группировка войск «Центр» завершает уничтожение окруженных подразделений ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова, параллельно развивая наступление в сторону границ ДНР. Подразделения группировки «Восток» форсировали реку Гайчур и «высокими темпами продвигаются в направлении Запорожья». Только в декабре под контроль российской армии перешли 10 населенных пунктов.
В свою очередь, группировка «Север» продолжает формирование буферной зоны на территории Харьковской и Сумской областей. По оценке командующего войсками Евгения Никифорова, расстояние до Сум для российских подразделений составляет менее 20 километров, при этом полоса безопасности в этом районе протянулась на 60 километров вдоль линии боевого соприкосновения и углубляется на 16 километров. В Харьковской области протяженность буферной зоны превышает 130 километров по фронту при глубине около 15 километров.
В качестве одного из самых главных итогов текущего года начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что в течение года под контроль российской армии перешли 6 460 квадратных километров территории и 334 населенных пункта. По его данным, только в декабре были установлены контроль над более чем 700 квадратными километрами и 32 населенными пунктами — это стало наивысшим показателем за последние 12 месяцев.
В Купянске в плен сдались «участники фотосессии для Зеленского».
Российские военнослужащие захватили в плен украинских бойцов, которых командование ВСУ направило в район Купянска для постановочной видеосъемки, которую планировалось передать президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что один из пленных, представившийся как Сергей Гусар, заявил: его и еще несколько человек направили в Купянск с задачей подготовить видеоматериалы и фотосъемку, которые должны были создать впечатление присутствия в городе украинских подразделений. По его словам, дорога до населенного пункта заняла более трех суток. На маршруте группа наблюдала уничтоженную военную технику и тела погибших.
По прибытии в Купянск украинские военнослужащие, как следует из показаний Гусара, выполнили поставленную задачу, проведя видеосъемку, после чего попытались незаметно покинуть район. Однако, по его словам, местность уже находилась под контролем российских сил. В ходе попытки выхода один из украинских бойцов открыл огонь и был уничтожен ответным огнем ВС РФ, после чего оставшиеся члены группы сложили оружие и сдались в плен.
Зеленский прокомментировал возможный вывод войск из Донбасса.
Владимир Зеленский высказался по поводу возможного вывода украинских войск с территории Донбасса. Он не стал однозначно заявлять, что такого шага не последует, предпочтя дать уклончивый ответ — власти будут действовать в соответствии с интересами Украины.
Кремль поставил Зеленскому условие для остановки боев.
Полный отвод подразделений ВСУ за пределы Донбасса приведет к прекращению боевых действий в зоне конфликта. О такой мере, как напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, накануне говорил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
ВСУ перекрыли дороги в Рени, оставив местных без воды.
Бойцы ВС Украины сознательно лишили жителей города Рени в Одесской области доступа к продуктам питания и питьевой воде, заблокировав движение по автомобильным дорогам. Об этом сообщил источник в силовых структурах РФ. По его данным, на сложившуюся ситуацию жалуются сами местные жители. Они отмечают, что в Рени возникли серьезные перебои с продовольствием — магазины фактически опустели, а цены на рынке выросли в семь и более раз.
Перекрытие дорог также существенно снизило пропускную способность транспортных артерий. В результате мирное население оказалось практически полностью отрезано от снабжения товарами.
Украинская армия потеряла штурмовиков на харьковском направлении.
ВСУ понесли значительные потери в районе Лимана на харьковском направлении, где в лесистой местности была фактически уничтожена штурмовая группа — 50% личного состава были убиты, еще 50% военных получили ранения. Об этом сообщили представители российских силовых структур. По их данным, украинская сторона предприняла попытку вернуть утраченные ранее позиции, задействовав для контратаки подразделения 120-й отдельной бригады территориальной обороны. Наступательные действия успехом не завершились.
Участок фронта у Северска — самый результативный у ВС РФ за неделю.
Участок в районе Северска (ДНР) за прошедшую неделю стал наиболее результативным направлением действий армии РФ на западных рубежах соседней ЛНР в контексте расширения зоны контроля и формирования буферной полосы вдоль госграницы России. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, в течение минувшей недели российские подразделения с использованием комбинированных ударов нанесли повреждения предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры ВСУ, обеспечивавшей их функционирование. Также удары были совершены по элементам военной инфраструктуры противника.
Российская армия продвинулась в двух районах Сумской области.
В Сумском и Краснопольском районах Сумской области подразделения группировки «Север» сумели продвинуться в общей сложности на семи направлениях. В ходе этих наступательных действий были пленены четверо военнослужащих ВСУ, сообщили источники в силовых структурах РФ.
ВС РФ захватили склады противника в Димитрове.
В ходе операции по установлению контроля над городом Димитров в ДНР российские штурмовые подразделения заняли складские объекты ВС Украины, на которых размещались запасы продовольствия и боеприпасов. Об этом сообщил пулеметчик 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» Андрей Хотенков.
По словам гвардии рядового, дефицита боеприпасов и продовольствия подразделение не испытывало. При первичном выходе на позицию военнослужащие имели при себе необходимый запас боекомплекта и провизии. Уже на месте был обнаружен склад ВСУ с широким набором продуктов и боеприпасов, что существенно упростило вопросы снабжения. Дополнительно, как отметил военнослужащий, с самого начала была налажена собственная логистическая система доставки боекомплекта и продовольствия.
Армия РФ поразила украинские пункты временной дислокации.
Минобороны сообщило о нанесении ударов по пунктам временного размещения подразделений Вооруженных сил Украины и наемников. Согласно заявлению ведомства, удары были осуществлены в 153 районах.