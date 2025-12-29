Совещание Путина по обстановке на фронте, вывод войск из Донбасса: главное об СВО к 29 декабря

В ведомстве уточнили, что один из пленных, представившийся как Сергей Гусар, заявил: его и еще несколько человек направили в Купянск с задачей подготовить видеоматериалы и фотосъемку, которые должны были создать впечатление присутствия в городе украинских подразделений. По его словам, дорога до населенного пункта заняла более трех суток. На маршруте группа наблюдала уничтоженную военную технику и тела погибших.