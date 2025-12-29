Ричмонд
Житель Кишинева из-за спора за парковочное место во дворе оказался за решеткой: Суд приговорил его к трем годам тюрьмы

Подсудимый сначала забросал автомобиль камнями, затем взял кухонный нож и погнался за оппонентом, угрожая физической расправой.

Источник: Комсомольская правда

В Кишинёве суд приговорил местного жителя к трём годам лишения свободы за конфликт из-за парковочного места во дворе жилого дома.

По данным прокуратуры, в мае 2025 года мужчина вступил в ссору с другим водителем, заявив, что тот занял его парковочное место. Конфликт быстро перерос в агрессию: сначала он забросал автомобиль камнями, затем взял кухонный нож и погнался за оппонентом, угрожая физической расправой. Не догнав его, он проколол шину автомобиля.

