Житель Кишинева из-за спора за парковочное место во дворе оказался за решеткой: Суд приговорил его к трем годам тюрьмы

По данным прокуратуры, в мае 2025 года мужчина вступил в ссору с другим водителем, заявив, что тот занял его парковочное место. Конфликт быстро перерос в агрессию: сначала он забросал автомобиль камнями, затем взял кухонный нож и погнался за оппонентом, угрожая физической расправой. Не догнав его, он проколол шину автомобиля.