Пьяная пассажирка в Приморье жестоко избила таксистку за просьбу оплатить поездку

Пьяная пассажирка в Приморском крае жестоко избила девушку-таксистку за просьбу оплатить поездку и компенсировать химчистку автомобиля после того, как ее дети намусорили в салоне. Об этом сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.
Еще 26 декабря таксистка приехала на заказ к подвыпившей компании. Сначала клиенты хотели поехать на такси всемером, но водитель отказала, и в машину села только женщина с тремя детьми. Девушка обернулась в салон и увидела, как двое из них прыгают по сиденьям в грязной обуви.
Она попросила их перестать, объяснив, что после этого потребуется химчистка салона. Кроме того, маленькие пассажиры раскрошили булки по всему автомобилю. Машина доехала до нужного места, и женщина быстро вышла. Водительница выбежала за ней, пытаясь получить оплату, но в ответ услышала только оскорбления.
К агрессивной пассажирке на подмогу приехал ее знакомый на другой машине. Таксистка рассказала, что мужчина начал таскать ее за волосы по улице, а женщина — бить кулаками. Девушка в какой-то момент упала, и женщина сломала ей нос.
— Истекая кровью, девушка вызвала медиков и полицию. У нее диагностировали перелом носа, сотрясение мозга, многочисленные гематомы и ушибы. Ксении предстоит длительное лечение — сейчас она носит шейный бандаж и готовится к дальнейшим обследованиям, — говорится в публикации.
Сотрудники Росгвардии 4 ноября задержали в Москве мужчину, который напал на таксиста на северо-западе города. Потерпевший обратился за помощью к патрулирующим на Сходненской улице правоохранителям и рассказал, что его избил пассажир.