Пьяная пассажирка в Приморье жестоко избила таксистку за просьбу оплатить поездку

Еще 26 декабря таксистка приехала на заказ к подвыпившей компании. Сначала клиенты хотели поехать на такси всемером, но водитель отказала, и в машину села только женщина с тремя детьми. Девушка обернулась в салон и увидела, как двое из них прыгают по сиденьям в грязной обуви.