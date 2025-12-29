Миронов выступил за начало КТО на Украине и ликвидацию Зеленского

Миронов заявил, что СВО должна получить статус контртеррористической.
Специальную военную операцию (СВО) на Украине необходимо изменить, присвоив ей статус контртеррористической операции. Это подразумевает устранение и «главарей террористов», сообщил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Хочу повторить свою принципиальную позицию: специальная военная операция должна получить статус контртеррористической. Это подразумевает ликвидацию главарей террористов — с ними разговаривать не о чем!» — передает telegram-канал «Дума ТВ» слова депутата. Миронов подчеркнул, что без этого невозможно достичь целей СВО и установить прочный мир на Украине.
Ранее военный эксперт Алексей Живов сообщил, что активные боевые действия в зоне специальной военной операции не прекратятся даже в новогоднюю ночь. Как передает «Царьград», решение о перемирии может быть принято только на высшем уровне — соответствующим указом президента России Владимира Путина.