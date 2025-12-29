Миронов выступил за начало КТО на Украине и ликвидацию Зеленского

«Хочу повторить свою принципиальную позицию: специальная военная операция должна получить статус контртеррористической. Это подразумевает ликвидацию главарей террористов — с ними разговаривать не о чем!» — передает telegram-канал «Дума ТВ» слова депутата. Миронов подчеркнул, что без этого невозможно достичь целей СВО и установить прочный мир на Украине.