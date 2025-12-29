Движение на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов полностью перекрыто

«Госавтоинспекция Свердловской области информирует о полном ограничении движения для всех видов транспортных средств на автодороге Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов в связи с ДТП. На 315 километре трассы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей», — сообщили в ведомстве.