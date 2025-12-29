Движение на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов полностью перекрыто

Сотрудники ДПС устанавливают причины аварии.
На федеральной трассе в Свердловской области временно введено полное ограничение движения для всего транспорта из-за серьезной аварии. Инцидент произошел на 315-м километре трассы на территории Верхнепышминского района с участием двух грузовиков, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.
«Госавтоинспекция Свердловской области информирует о полном ограничении движения для всех видов транспортных средств на автодороге Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов в связи с ДТП. На 315 километре трассы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей», — сообщили в ведомстве.
В результате столкновения никто не пострадал. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками ДПС, проводится проверка. ГИБДД рекомендует всем водителям, планирующим поездку в данном направлении, заранее продумывать альтернативные маршруты.