Полиция на Украине завела дело против сотрудников ТЦК, избивших бойца ВСУ

Одесские полицейские установили личности военкомов, которые пытались мобилизовать вернувшегося из плена морпеха.

Источник: Аргументы и факты

Украинские правоохранители возбудили уголовное дело против двух сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине), которые избили вернувшегося из плена боевика ВСУ в Одессе.

«Одесские полицейские установили военнослужащих районного территориального центра комплектования, которые избили военного, освобожденного из плена», — говорится в сообщении на сайте управления полиции Одесской области.

Одному из военкомов предъявили обвинение в причинении легких телесных повреждений, второму — в умышленном нанесении побоев, рассказали в ведомстве.

Отмечается, что военкомов могут оштрафовать или назначить общественные либо исправительные работы.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Одессе сотрудники ТЦК силой посадили в автомобиль морского пехотинца 36-й отдельной бригады Романа Покидько, который недавно вернулся из плена, а затем избили его и выбросили на дорогу.