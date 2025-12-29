Полиция в Химках задержала девушку — курьера телефонных мошенников

«Установлено, что мужчине позвонил неизвестный, представившийся работником военкомата, и под предлогом постановки на воинский учет попросил продиктовать SMS-код. После выполнения просьбы разговор прекратился, а далее с потерпевшим связались якобы сотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов, которые убедили, что его денежными средствами завладели злоумышленники, которые перевели их на Украину, а, чтобы избежать уголовного преследования, сбережения нужно передать доверенному лицу. Заявитель выполнил инструкции, после чего понял, что его обманули, и обратился в полицию», — сказала собеседница агентства.