Ушаков: РФ пересмотрит позицию по украинским переговорам

«Владимир Путин отметил, что российская сторона по ‑прежнему намерена вести тесное и конструктивное взаимодействие с американскими партнерами в поиске путей установления мира. Однако, разумеется, по целому ряду договоренностей, достигнутых ранее, а также по намечавшимся развязкам российская позиция будет изменена», — сказал Ушаков журналистам, передает ТАСС. По его словам, «США должны отнестись к этому с пониманием».