По словам Ушакова, Россия пересмотрит позицию по украинским переговорам после атаки ВСУ.
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом дал понять, что позиция Москвы на переговорах по урегулированию украинского конфликта будет скорректирована в связи с попыткой атаки на госрезиденцию президента Владимира Путина. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
«Владимир Путин отметил, что российская сторона по ‑прежнему намерена вести тесное и конструктивное взаимодействие с американскими партнерами в поиске путей установления мира. Однако, разумеется, по целому ряду договоренностей, достигнутых ранее, а также по намечавшимся развязкам российская позиция будет изменена», — сказал Ушаков журналистам, передает ТАСС. По его словам, «США должны отнестись к этому с пониманием».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия определила цель и время нанесения ответного удара по Украине после попытки ВСУ ударить по госрезиденции Путина. Киевский режим пытался атаковать госрезиденцию президента 29 декабря. По словам замминистра иностранных дел Александра Грушко, украинская власть усиливает провокации по мере перехода переговоров по урегулированию конфликта на Украине к стадии принятия решений.