Резиденцию Путина атаковал 91 дрон: что будет с переговорами и каким будет ответ Москвы

«Переговоры идут. Динамика переговоров положительная, это уже хорошо. Особых результатов пока мы не видим. Может быть, они и есть, но это дипломатическая тайна, нельзя заранее все опубликовать. На Украине [это] чувствуют, да и в Евросоюзе, который помогает Украине всем, чем может, даже в ущерб собственному народу. Поэтому пытаются такими гадостями действовать», — приводит слова парламентария NEWS.ru.