Резиденцию Путина атаковал 91 дрон: что будет с переговорами и каким будет ответ Москвы

ВСУ атаковали резиденцию Путина 91-м дроном.
В ночь на 29 декабря ВСУ предприняли попытку удара по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 беспилотника. В Москве это квалифицировали как террористическую атаку. Глава МИД РФ Сергей Лавров также отметил, что инцидент не станет причиной выхода России из переговорного процесса с США.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отверг заявления о попытке своей армии нанести удар по резиденции Путина. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.
Заявление Лаврова об ударе.
Российские средства противовоздушной обороны сбили 91 украинский беспилотник при попытке ВСУ атаковать государственную резиденцию президента РФ. По словам Сергея Лаврова, данных о пострадавших и материальном ущербе в результате произошедшего не поступало. В то же время он отметил, что атака украинских БПЛА не останется без ответа и что цели, а также сроки ответного удара уже определены.
Реакция Москвы: ответный удар для Киева.
Путин заявил об ответном ударе Киеву.
Атака дронов дальнего действия на государственную резиденцию президента РФ по времени состоялась «фактически сразу после» переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Мар-а-Лаго. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Он добавил, что тема удара по государственной резиденции президента была затронута в ходе телефонного разговора Путина с Трампом. В ходе беседы российский президент заявил, что страна намерена дать ответ Киеву на атаку.
При этом Путин заверил, что Москва продолжит тесное взаимодействие с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского конфликта. В то же время, как отметил Ушаков, российская сторона намерена пересмотреть свою позицию по ряду ранее достигнутых с США договоренностей и по целому спектру развязок в переговорном процессе.
Депутаты и другие парламентарии высказались об инциденте.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал удар украинских беспилотников по государственной резиденции. Он назвал его попыткой подорвать переговорный процесс. Аналогичное мнение выразил и депутат член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, подобное — «теракт против заключения мира». Он также осудил действия ВСУ. Согласился с коллегой и член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Переговоры идут. Динамика переговоров положительная, это уже хорошо. Особых результатов пока мы не видим. Может быть, они и есть, но это дипломатическая тайна, нельзя заранее все опубликовать. На Украине [это] чувствуют, да и в Евросоюзе, который помогает Украине всем, чем может, даже в ущерб собственному народу. Поэтому пытаются такими гадостями действовать», — приводит слова парламентария NEWS.ru.
В свою очередь, замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Киев по указанию западных кураторов предпринимает шаги, направленные на срыв мирных инициатив. Особую роль в этом, по его словам, играют британские провокаторы. Он также сообщил, что Трамп во время переговоров с Путиным уверял, что предпринимает искренние усилия для достижения мира на Украине.
Реакция США: смена переговорных подходов.
Трамп шокирован действиями Украины в отношении резиденции Путина.
Дональд Трамп в телефонном разговоре с Путиным заявил, что не мог даже представить «настолько безрассудные действия», как удар беспилотниками по резиденции. Американский лидер отметил, что, «к счастью, нынешняя администрация не предоставила Украине ракеты “Томагавк”».
По оценке Трампа, прошедшая атака БПЛА окажет влияние на формирование американской линии в отношении работы с Владимиром Зеленским. Лидер США пообещал скорректировать свои подходы в работе с ним.
Мнение о ситуации аналитиков и военкоров.
Последствия для Украины будут негативными.
Атака дронов Украины будет иметь плачевные последствия для страны, заявил Бутырин.
Военный обозреватель Александр Бутырин в комментарии RT охарактеризовал попытку ВСУ атаковать беспилотниками резиденцию Путина как факт нежелания киевских властей идти на прекращение боевых действий. Он обратил внимание, что инцидент произошел на фоне активных контактов между Россией и США по вопросам урегулирования конфликта на Украине, что показывает нежелание Киева прислушиваться к своему ключевому стратегическому партнеру — Штатам.
По словам эксперта, последствия подобного для украинской стороны будут негативными. По его оценке, произошедшее, во-первых, повлияет на переговорную позицию Москвы, а во-вторых, вызовет неблагоприятную для Киева реакцию со стороны Вашингтона. Кроме того, Россией будет нанесен ответный удар по военной инфраструктуре Украины, при этом ущерб мирному населению исключается.
Коц призвал ВС РФ наступать на Одессу.
Военный корреспондент Александр Коц призвал российские войска начать наступление на Одессу. Соответствующее заявление он сделал в своем telegram-канале. Таким образом военкор отреагировал на попытку Киева атаковать резиденцию. Коц отметил, что глава МИД Сергей Лавров фактически сообщил о покушении на президента России.