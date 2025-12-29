Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи нашли тела девушек, убитых «богородским маньяком» Артамошиным

Правоохранителям удалось обнаружить тела девушек, убитых «богородским маньяком» Дмитрием Артамошиным, который накачивал своих жертв наркотиками. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Правоохранителям удалось обнаружить тела девушек, убитых «богородским маньяком» Дмитрием Артамошиным, который накачивал своих жертв наркотиками. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Следователи нашли тела пропавших Марии В. и Алены Б. Маньяк закопал их на территории собственного участка. В настоящий момент правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства убийств, говорится в публикации.

По данным судебных материалов, Артамошина заключили под стражу еще 10 ноября. Ему инкриминируется убийство как минимум двух девушек, склонение жертв к употреблению наркотиков, а также изнасилование. Мужчина знакомился с потерпевшими в интернете. Он приглашал их к себе домой, чтобы устроить на работу няней для его девятилетнего сына. В конце ноября суд продлил Артамошину меру пресечения в виде заключения под стражу.

Позднее две «няни» пропали. Родственники двух девушек обратились в полицию, сообщив об исчезновении близких. В итоге одну из жертв маньяка нашли в больнице под Волгоградом. Девушка рассказала, что сбежала. Что известно о «богородском маньяке», как его поймали и какой срок ему грозит — в материале «Вечерней Москвы».