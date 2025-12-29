Следователи нашли тела девушек, убитых «богородским маньяком» Артамошиным

Правоохранителям удалось обнаружить тела девушек, убитых «богородским маньяком» Дмитрием Артамошиным, который накачивал своих жертв наркотиками. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Следователи нашли тела пропавших Марии В. и Алены Б. Маньяк закопал их на территории собственного участка. В настоящий момент правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства убийств, говорится в публикации.
По данным судебных материалов, Артамошина заключили под стражу еще 10 ноября. Ему инкриминируется убийство как минимум двух девушек, склонение жертв к употреблению наркотиков, а также изнасилование. Мужчина знакомился с потерпевшими в интернете. Он приглашал их к себе домой, чтобы устроить на работу няней для его девятилетнего сына. В конце ноября суд продлил Артамошину меру пресечения в виде заключения под стражу.
Позднее две «няни» пропали. Родственники двух девушек обратились в полицию, сообщив об исчезновении близких. В итоге одну из жертв маньяка нашли в больнице под Волгоградом. Девушка рассказала, что сбежала. Что известно о «богородском маньяке», как его поймали и какой срок ему грозит — в материале «Вечерней Москвы».