Следователи нашли тела девушек, убитых «богородским маньяком» Артамошиным

По данным судебных материалов, Артамошина заключили под стражу еще 10 ноября. Ему инкриминируется убийство как минимум двух девушек, склонение жертв к употреблению наркотиков, а также изнасилование. Мужчина знакомился с потерпевшими в интернете. Он приглашал их к себе домой, чтобы устроить на работу няней для его девятилетнего сына. В конце ноября суд продлил Артамошину меру пресечения в виде заключения под стражу.